Фен-щетка Philips BHA310/00
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
800 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращение шнура, петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
800 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Индикация
нет
Автоматическое вращение насадок
есть
Длина сетевого шнура
1.8
Режим бережной сушки
нет
Дополнительные функции
ионизация
Комплектация
фен, насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х6
Вес, г.
500
Описание товара Фен-щетка Philips BHA310/00
Фен-щетка Philips BHA310/00 обладает мощностью 800 Вт и простым кнопочным управлением. У него имеются 4 насадки, которые позволяют создать объем, разгладить пряди или создать легкие волны на волосах в процессе сушки. Покрытие рабочей поверхности выполнено из керамики для того, чтобы уменьшить статическое электричество и придать прядям гладкость. Шнур модели длиной 1.8 м вращается вокруг своей оси для удобства использования Philips BHA310/00. С этой же целью у прибора есть петелька для подвешивания.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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Бренд
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
вращение шнура, петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Материал щетки
пластик
Покрытие
керамика
Мощность
800 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
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Складная ручка
нет
Индикация
нет
Автоматическое вращение насадок
есть
Длина сетевого шнура
1.8
Режим бережной сушки
нет
Дополнительные функции
ионизация
Комплектация
фен, насадки, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Фен-щетка Philips BHA310/00 обладает мощностью 800 Вт и простым кнопочным управлением. У него имеются 4 насадки, которые позволяют создать объем, разгладить пряди или создать легкие волны на волосах в процессе сушки. Покрытие рабочей поверхности выполнено из керамики для того, чтобы уменьшить статическое электричество и придать прядям гладкость. Шнур модели длиной 1.8 м вращается вокруг своей оси для удобства использования Philips BHA310/00. С этой же целью у прибора есть петелька для подвешивания.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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