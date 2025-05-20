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Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black

27 Отзывы
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Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 1
Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 2
Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 3
Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 4
Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702099
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Габариты
134,6 ? 57 ? 17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black

Сотовый телефон INOI 340 PowerHub 4G черный работает в сетях 2G, 3G и 4G. Особенностью устройства является наличие порта USB Type-A для зарядки аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Телефон рассчитан на использование 2 SIM-карт. Источник питания модели – литий-ионный аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
не сразу увидел сим-карты , нет будильника
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кнопочник. все, что указано, то и работает. не берем в расчет отвратную камеру. на раздачу в режиме роутера около 4мб/с.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересное, добротно сделанное и наверное уникальное по своим возможностям устройство. Все заявленные возможности работают штатно. Одну звезду снимаю за отсутствие внятного руководства пользователя.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер телефон
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
для закрытых предприятий самое то!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, телефон нормально собран, хорошо работает, держит заряд, есть точка доступа (раздача интернета), ловит хорошо, но относительно большеват, не всегда стабильно точка доступа работает, нет браузера на самом телефоне. может работать как зарядка для других телефонов.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
+ только раздача WiFi
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Оправдал надежду, связь качественная. Покупали для пожилого родственника для сети 4G и не ошиблись. Спасибо продавцу за быструю доставку и качественный товар. Рекомендую продавца, а так же товар.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в срок, очень хорошо упакован. Легкий, большие кнопки. Хорошая возможность отложить громоздкий смартфон, в котором постоянно \"зависаешь\" и не живешь своей жизнью, просматривать тонны картинок о чужой жизни, автоматически, по привычке. Интернет раздает, если для работы нужен - все отлично.\nДобавляю, не отменяя вышесказанное - быстр разряжается. Хлипкий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро,в хорошей упаковке,,покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер! интеренет раздает,сделан качественно,много всяких функций,вообщем огонь
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Звук приличный, громкий. Связь Т-мобайл на 5 шкал в городе. конструкция конечно в усмерть \"пластиковая\", но достаточно прочная. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился. Как раз то, что искал. Простая кнопочная звонилка с 2 симками, картой памяти и с раздачей интернета через WiFi. Также может работать как PowerBank. Есть камера, но качество позволяет только инопланетян снимать \nВ играх можно подвигать ящики и погонять змея. Радио действительно работает без гарнитуры.\nВ общем и целом покупкой доволен \n\nupd: При длительном использовании точки доступа пропадает доступ в интернет. При этом точка доступа работает. Приходится ее перезапускать.\nПри разговоре звук лучше слышно через задний динамик.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, фонарик. Нет встроенного браузера, скоростьмодема 1 мб/сек
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон простой, но есть точка доступа wi-fi из-за нее и брал. Можно включить wi-fi но нет браузера.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Фатима С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала бабушке, понравился, работает хорошо, пришел аккуратно упакован, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Сквозной динамик за такие деньги несерьезно
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Олег Х.

Достоинства:


Комментарий:
Интернет раздаёт. Слышимость во время разговора приличная.Размер великоват,но батарея достойная.Для тех,кому нужен кнопочник с раздачей интернета по wi-fi.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Jasurbek Jumamuratov

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень лёгкий, как буд-то игрушка, но всё работает как надо и есть точка доступа, заряда хватает на два три дня.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришол в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный, хорошая рабочая лошадка, большая телефонная книга, хорошая батарея, в общем как второй телефон самое то
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Димитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон немного великоват, не кирпич, конечно, но чувствуется, что внутри есть свободное место (на фото слева Нокиа, экраны у обоих 2,4") Пластик дешёвый. 4Г работает, инет раздаёт (максимальная скорость на 3G = 11 Mbit, на 4G = 35 Mbit - это максимум, который смог выжать. с той же симкой в смартфоне, в то же время, в той же точке планеты скорость была 180 Мбит). По аккуму сказать пока не могу, сегодня получил. Меню почти стандартное. В контактах можно добавлять больше одного телефона. Внешне немного отличается, кнопка джойстика чёрная. Радио без проводов - да. Продолжение. 2 недели использования, звонки относительно частые (10-15 в день), аппарат заряжал 2 раза, то есть одной зарядки хватает на полную рабочую неделю. По USB модем не работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спартанский дизайн. Пластик хлипкий. По сравнению с 15-летним Самсунгом держать в руке неприятно. В работе не проверял, т.к. сдал его. Раздача интернета это здорово, почти нет таких кнопочников.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
огромный плюс в том, что он раздает интернет.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо, работает отлично



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
да
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
128
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
3000
Габариты
134,6 ? 57 ? 17 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон INOI 340 PowerHub 4G черный работает в сетях 2G, 3G и 4G. Особенностью устройства является наличие порта USB Type-A для зарядки аккумуляторов смартфонов и других портативных устройств. Телефон рассчитан на использование 2 SIM-карт. Источник питания модели – литий-ионный аккумулятор с емкостью 3000 мА·ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
не сразу увидел сим-карты , нет будильника
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший кнопочник. все, что указано, то и работает. не берем в расчет отвратную камеру. на раздачу в режиме роутера около 4мб/с.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересное, добротно сделанное и наверное уникальное по своим возможностям устройство. Все заявленные возможности работают штатно. Одну звезду снимаю за отсутствие внятного руководства пользователя.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Ярослав С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер телефон
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
для закрытых предприятий самое то!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, телефон нормально собран, хорошо работает, держит заряд, есть точка доступа (раздача интернета), ловит хорошо, но относительно большеват, не всегда стабильно точка доступа работает, нет браузера на самом телефоне. может работать как зарядка для других телефонов.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
+ только раздача WiFi
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. Оправдал надежду, связь качественная. Покупали для пожилого родственника для сети 4G и не ошиблись. Спасибо продавцу за быструю доставку и качественный товар. Рекомендую продавца, а так же товар.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в срок, очень хорошо упакован. Легкий, большие кнопки. Хорошая возможность отложить громоздкий смартфон, в котором постоянно \"зависаешь\" и не живешь своей жизнью, просматривать тонны картинок о чужой жизни, автоматически, по привычке. Интернет раздает, если для работы нужен - все отлично.\nДобавляю, не отменяя вышесказанное - быстр разряжается. Хлипкий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро,в хорошей упаковке,,покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер! интеренет раздает,сделан качественно,много всяких функций,вообщем огонь
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Звук приличный, громкий. Связь Т-мобайл на 5 шкал в городе. конструкция конечно в усмерть \"пластиковая\", но достаточно прочная. Своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон понравился. Как раз то, что искал. Простая кнопочная звонилка с 2 симками, картой памяти и с раздачей интернета через WiFi. Также может работать как PowerBank. Есть камера, но качество позволяет только инопланетян снимать \nВ играх можно подвигать ящики и погонять змея. Радио действительно работает без гарнитуры.\nВ общем и целом покупкой доволен \n\nupd: При длительном использовании точки доступа пропадает доступ в интернет. При этом точка доступа работает. Приходится ее перезапускать.\nПри разговоре звук лучше слышно через задний динамик.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккумулятор, фонарик. Нет встроенного браузера, скоростьмодема 1 мб/сек
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон простой, но есть точка доступа wi-fi из-за нее и брал. Можно включить wi-fi но нет браузера.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Фатима С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала бабушке, понравился, работает хорошо, пришел аккуратно упакован, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Сквозной динамик за такие деньги несерьезно
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Олег Х.

Достоинства:


Комментарий:
Интернет раздаёт. Слышимость во время разговора приличная.Размер великоват,но батарея достойная.Для тех,кому нужен кнопочник с раздачей интернета по wi-fi.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Jasurbek Jumamuratov

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень лёгкий, как буд-то игрушка, но всё работает как надо и есть точка доступа, заряда хватает на два три дня.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришол в хорошем состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный, хорошая рабочая лошадка, большая телефонная книга, хорошая батарея, в общем как второй телефон самое то
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Димитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон немного великоват, не кирпич, конечно, но чувствуется, что внутри есть свободное место (на фото слева Нокиа, экраны у обоих 2,4") Пластик дешёвый. 4Г работает, инет раздаёт (максимальная скорость на 3G = 11 Mbit, на 4G = 35 Mbit - это максимум, который смог выжать. с той же симкой в смартфоне, в то же время, в той же точке планеты скорость была 180 Мбит). По аккуму сказать пока не могу, сегодня получил. Меню почти стандартное. В контактах можно добавлять больше одного телефона. Внешне немного отличается, кнопка джойстика чёрная. Радио без проводов - да. Продолжение. 2 недели использования, звонки относительно частые (10-15 в день), аппарат заряжал 2 раза, то есть одной зарядки хватает на полную рабочую неделю. По USB модем не работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Спартанский дизайн. Пластик хлипкий. По сравнению с 15-летним Самсунгом держать в руке неприятно. В работе не проверял, т.к. сдал его. Раздача интернета это здорово, почти нет таких кнопочников.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
огромный плюс в том, что он раздает интернет.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Виталий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, упакован хорошо, работает отлично


Мобильный телефон INOI 340 PowerHub 4G Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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