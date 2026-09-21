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Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) купить с доставкой в Москве
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Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006)

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Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 1
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 2
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 3
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 4
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 5
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 6
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 7
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 8
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 9
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 10
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 11
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 12
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 13
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 14
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 15
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 16
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 17
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 18
Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпад
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 1
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 2
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 3
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 4
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 5
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 6
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 7
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 8
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 9
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 10
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 11
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 12
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 13
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 14
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 15
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 16
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 17
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 18
  • Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701581
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Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Геймпад
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
460

Описание товара Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006)

Геймпад Microsoft для Xbox One/Series S/SeriesxRobot White (QAS-00002) - это высококачественный игровой аксессуар, который обеспечивает комфорт и точность управления в процессе игры. Геймпад изготовлен из прочных и долговечных материалов, что гарантирует его долгий срок службы. Благодаря эргономичному дизайну, он удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении всего игрового процесса. Геймпад Microsoft Robot White оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Он поддерживает все необходимые функции, такие как вибрация, гироскоп, акселерометр и многое другое. Это позволяет игрокам полностью погрузиться в игровой процесс и ощутить все нюансы игры. Геймпад Microsoft Robot White совместим с консолями Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это позволяет использовать его с различными моделями игровых приставок, что делает его отличным выбором для геймеров с разными предпочтениями. Выбирая геймпад Microsoft Robot White, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который обеспечит вам комфорт и точность управления в процессе игры.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Microsoft Xbox Series White (QAS-00006)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Геймпад
Страна производитель
Китай
Описание
Геймпад Microsoft для Xbox One/Series S/SeriesxRobot White (QAS-00002) - это высококачественный игровой аксессуар, который обеспечивает комфорт и точность управления в процессе игры. Геймпад изготовлен из прочных и долговечных материалов, что гарантирует его долгий срок службы. Благодаря эргономичному дизайну, он удобно лежит в руке и обеспечивает комфортное использование на протяжении всего игрового процесса. Геймпад Microsoft Robot White оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и увлекательного игрового процесса. Он поддерживает все необходимые функции, такие как вибрация, гироскоп, акселерометр и многое другое. Это позволяет игрокам полностью погрузиться в игровой процесс и ощутить все нюансы игры. Геймпад Microsoft Robot White совместим с консолями Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Это позволяет использовать его с различными моделями игровых приставок, что делает его отличным выбором для геймеров с разными предпочтениями. Выбирая геймпад Microsoft Robot White, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который обеспечит вам комфорт и точность управления в процессе игры.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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