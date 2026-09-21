Штатив Falcon Eyes R-Line 815 BH
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
48
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700703
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
48
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х12х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Штатив Falcon Eyes R-Line 815 BH
Штатив Falcon Eyes R-Line 815 BH – штатив со съемной шаровой головкой для использования с DSLR-камерами Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и других производителей весом до 8 кг. Центральная колонна имеет функцию реверсивной установки, что позволит закрепить камеру в максимально низком положении. R-Line 815 BH подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
48
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144
Длина в сложенном состоянии, см
51.5
Страна производитель
Китай
Штатив Falcon Eyes R-Line 815 BH – штатив со съемной шаровой головкой для использования с DSLR-камерами Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и других производителей весом до 8 кг. Центральная колонна имеет функцию реверсивной установки, что позволит закрепить камеру в максимально низком положении. R-Line 815 BH подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и других.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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