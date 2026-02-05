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Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H

3 Отзывы
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Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700680
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
100

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H

Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для цифровых фото-видеокамер. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства профессиональных камер с аксессуарами.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes C-Stand LV-1720H

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Регина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
прочное и качественное мне очень понравилось спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поперечная перекладина не соответствует описанию, и 20 кг не держит. Согнулась при нагрузке в 5 кг. Эта трубка полая. В остальном, хороший журавль, устойчивый
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка, упакована для транспортировки очень добротно. Ничего не болталось в коробке. Сама стойка качественная. Все, как в описании



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
97
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для цифровых фото-видеокамер. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства профессиональных камер с аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Регина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
прочное и качественное мне очень понравилось спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поперечная перекладина не соответствует описанию, и 20 кг не держит. Согнулась при нагрузке в 5 кг. Эта трубка полая. В остальном, хороший журавль, устойчивый
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная стойка, упакована для транспортировки очень добротно. Ничего не болталось в коробке. Сама стойка качественная. Все, как в описании


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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