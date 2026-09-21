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Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND купить с доставкой в Москве
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Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND

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Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
87
  • Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND - фото 1
  • Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND - фото 2
  • Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND - фото 3
  • Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700666
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.56х0.08
Вес, кг.
6.9

Описание товара Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND

Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне.

Отзывы о товаре Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
87
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO CS-20MB MASTER C-STAND имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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