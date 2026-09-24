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Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee купить с доставкой в Москве
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Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee

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Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Датчик температуры
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 1
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 2
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 3
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  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 6
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 7
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 8
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 9
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 10
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 11
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 12
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 13
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 14
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 15
  • Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699297
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчик температуры
Размеры в упаковке, см
4х4х2
Вес, г.
11

Описание товара Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee

Датчик температуры Яндекс YNDX-00523 – один из важнейших элементов умного дома, который поможет создать в комнате оптимальный микроклимат. Устройство контролирует показатели температуры и влажности, при необходимости включает интегрированную в экосистему климатическую технику. Подключение к умному дому происходит беспроводным способом, что позволит разместить датчик где угодно. В мобильном приложении можно создавать различные сценарии использования устройства. Объедините датчик с кондиционером и увлажнителем, чтобы автоматически запускать их, когда в комнате становится слишком жарко или сухо. Модель Яндекс YNDX-00523 можно подключить к Яндекс-станции с поддержкой протокола ZigBee, либо приобрести Яндекс-хаб для ее подключения.

Отзывы о товаре Датчик температуры и влажности, Яндекс, Zigbee




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Датчик температуры
Описание
Датчик температуры Яндекс YNDX-00523 – один из важнейших элементов умного дома, который поможет создать в комнате оптимальный микроклимат. Устройство контролирует показатели температуры и влажности, при необходимости включает интегрированную в экосистему климатическую технику. Подключение к умному дому происходит беспроводным способом, что позволит разместить датчик где угодно. В мобильном приложении можно создавать различные сценарии использования устройства. Объедините датчик с кондиционером и увлажнителем, чтобы автоматически запускать их, когда в комнате становится слишком жарко или сухо. Модель Яндекс YNDX-00523 можно подключить к Яндекс-станции с поддержкой протокола ZigBee, либо приобрести Яндекс-хаб для ее подключения.
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