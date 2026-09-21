Бинокль PENTAX JUPITER 12x50
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х6
Вес, г.
860
Описание товара Бинокль PENTAX JUPITER 12x50
Универсальная и доступная серия Pentax Jupiter подойдет даже новичку. Благодаря использованию светосильных объективов с большим диаметром, новая серия обеспечивает насыщенное, резкое изображение для различных повседневных наблюдений: от путешествий до астронаблюдений. Бинокль оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта.
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Курьерская доставка в Москве
Универсальная и доступная серия Pentax Jupiter подойдет даже новичку. Благодаря использованию светосильных объективов с большим диаметром, новая серия обеспечивает насыщенное, резкое изображение для различных повседневных наблюдений: от путешествий до астронаблюдений. Бинокль оснащен большими объективами с диафрагмой 50 миллиметров что обеспечивает превосходную светосилу. Даже в условиях недостаточного освещения — например, при наблюдениях в сумерках, в помещении или во время ночных спортивных мероприятий — вы будете наблюдать четкое и контрастное изображение наблюдаемого объекта.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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