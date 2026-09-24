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Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 купить с доставкой в Москве
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Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15

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Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 1
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 2
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 3
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 4
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 5
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 1
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 2
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 3
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 4
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 5
  • Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
6 641 руб.  8 320 руб. 

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6 309 руб. 

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В наличии
Код товара: 696625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15
6 641 руб. -20%
8 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х30х2
Вес, г.
400

Описание товара Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15

Чехол защитный Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей способен продлить срок службы вашего инфракрасного газового обогревателя BALLU BOGH-15/15Е. Также чехол BOGH-P помогает сохранить обогревателю презентабельный внешний вид. Отличительной чертой защитного чехла Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей является немаркий зеленый цвет. Чехол BOGH-P обладает высокой прочностью, благодаря чему исключается любое механическое повреждение Вашего инфракрасного газового обогревателя.

Отзывы о товаре Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол защитный Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей способен продлить срок службы вашего инфракрасного газового обогревателя BALLU BOGH-15/15Е. Также чехол BOGH-P помогает сохранить обогревателю презентабельный внешний вид. Отличительной чертой защитного чехла Ballu BOGH-P для уличных газовых обогревателей является немаркий зеленый цвет. Чехол BOGH-P обладает высокой прочностью, благодаря чему исключается любое механическое повреждение Вашего инфракрасного газового обогревателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол защитный Ballu BOGH-P для BOGH-15 - стоимость товара 6641 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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