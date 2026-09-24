Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L

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Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
горизонтальный
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 641 руб.
8 550
руб.
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Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L – компактная завеса мощностью 2,5 кВт и производительностью до 250 м3/ч. Завеса выполнена корпусе длиной всего 46 см, что позволяет применять ее в помещениях с небольшой шириной проемов, таких как торговые и выставочные павильоны, окна выдачи товара и уличные кассы. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L – компактная завеса мощностью 2,5 кВт и производительностью до 250 м3/ч. Завеса выполнена корпусе длиной всего 46 см, что позволяет применять ее в помещениях с небольшой шириной проемов, таких как торговые и выставочные павильоны, окна выдачи товара и уличные кассы. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6641 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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