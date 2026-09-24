Top.Mail.Ru
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 1
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 2
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 3
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 4
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 5
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 6
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая завеса
Варианты монтажа
горизонтальный
Управление
механическое
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 1
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 2
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 3
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 4
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 5
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 6
  • Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
6 641 руб.  8 550 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

6 309 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L
6 641 руб. -22%
8 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Высота, см
21
Максимальная мощность
2.5
Ширина, см
46
Варианты монтажа
горизонтальный
Управление
механическое
Напряжение
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х23х15
Вес, кг.
3.7

Описание товара Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L – компактная завеса мощностью 2,5 кВт и производительностью до 250 м3/ч. Завеса выполнена корпусе длиной всего 46 см, что позволяет применять ее в помещениях с небольшой шириной проемов, таких как торговые и выставочные павильоны, окна выдачи товара и уличные кассы. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая завеса
Высота, см
21
Максимальная мощность
2.5
Ширина, см
46
Варианты монтажа
горизонтальный
Управление
механическое
Напряжение
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L – компактная завеса мощностью 2,5 кВт и производительностью до 250 м3/ч. Завеса выполнена корпусе длиной всего 46 см, что позволяет применять ее в помещениях с небольшой шириной проемов, таких как торговые и выставочные павильоны, окна выдачи товара и уличные кассы. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов и подключается к стандартной розетке 16А 220В, кабель питания входит в комплект завесы. Завеса работает в двух режимах тепловой мощности – «половина мощности», «полная мощность». Переключение между режимами осуществляется при помощи пылевлагозащищенных клавиш со световой индикацией работы, которые расположены на корпусе завесы. Долговечное полимерное покрытие и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивают сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Завеса тепловая BALLU BHC-CE-3L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6641 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...