Батарея для ИБП Delta GEL 12-150
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696520
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
48.4
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х17
Вес, кг.
48.1
Описание товара Батарея для ИБП Delta GEL 12-150
Батарея аккумуляторная Delta GEL 12-150 используется в системах солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, объектах связи. Батарея изготовлена по технологии AGM+GEL.
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Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17
Производство
Китай
Ширина, см
48.4
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
150
Страна производитель
Китай
Батарея аккумуляторная Delta GEL 12-150 используется в системах солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения, объектах связи. Батарея изготовлена по технологии AGM+GEL.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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