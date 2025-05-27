Парогенератор Garlyn GST-10 Pro
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Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб.
В наличии
Код товара: 695664
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 990 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
7.2
Описание товара Парогенератор Garlyn GST-10 Pro
Быстрое и эффективное разглаживание, отпаривание одежды и домашнего текстиля. Лёгкое скольжение и защита тканей благодаря керамическому покрытию подошвы. Идеальный результат за считанные минуты.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
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Быстрое и эффективное разглаживание, отпаривание одежды и домашнего текстиля. Лёгкое скольжение и защита тканей благодаря керамическому покрытию подошвы. Идеальный результат за считанные минуты.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Достоинства:
Комментарий:
Пришел довольно быстро, в красивой подарочной упаковке, все очень надежно упаковано от царапин и сколов. Все в идеале. Пользоваться еще буду учиться, какого устройства еще не было у меня. Взяла для небольшой домашней швейной мастерской. Очень порадовало, что видео инструкция по qr коду доступна! Там же можно зарегистрироваться и продлить гарантию еще на год!
Достоинства:
Комментарий:
утюг выбирала по параметрам. Отзыв напишу, когда разные виды тканей поглажу.
Достоинства:
Мощный пар, вертикальный режим
Комментарий:
Отличная вещь, отглаживает что угодно - от штор до пальто
Достоинства:
Комментарий:
все товары этой марки очень достойные!
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился) выбирала долго, пока минусов не нашли. Не капает, разглаживает хорошо. Уже около недели использую ежедневно, после тяжёлого утюга руки говорят спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Даже больше чем я ожидала ! Глажка действительно стала занимать меньше времени ! Упаковано очень хорошо . Я бы даже сказала с любовью ! Спасибо большое!!! Я довольна
Достоинства:
Комментарий:
отличный парогенератор,гладит на ура,в одно прикасание,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано супер! Проверю и оставлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка очень качественная и красивая, с бантом. При доставке упаковано в две коробки, всё пришло в целости и сохранности. Сам утюг небольшой и лёгкий (по сравнению с обычным утюгом).Гладит хорошо, есть 3 режима и непрерывная подача пара. С виду всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже более полугода. Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Упакован очень хорошо. По отзывам и рейтингу решила купить именно эту модель парогенератора. Пришел очень быстро. Упаковано хорошо. Открыла упаковочную коробку… а там так мило перевязанной лентой еще коробка. Как подарок! Ничего не порвано, очень приятно. На коробке штрих код по которому посмотрела инструкцию. Все понятно. Будем теперь наслаждаться процессом глажки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар,супруге понравился
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератор оправдал ожидания. Даже на минимальной мощности хорошо разглаживает. При подаче пара капель воды нет совсем. Все параметры соответствуют заявленным. Супруга довольна. На глажку вещей уходит в 2 раза меньше времени.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая покупка, теперь не отхожу от гладильной доски, всю жизнь мечтал о парогенераторе
Достоинства:
Быстрый разогрев до 3 мин, паровой удар 500 г/мин
Комментарий:
Использую парогенератор уже несколько недель, впечатления только положительные. Устройство нагревается быстро, пар подаётся мощный и равномерный, отлично справляется даже с плотными тканями, как джинса или лен. Раньше глажка занимала много времени, теперь пара движений. Очень понравилось, что можно гладить вертикально. Это просто находка для платьев и пиджаков. Вода не капает, ничего не подтекает, всё сделано качественно. Выглядит современно, пластик прочный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, работает отлично. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает, начитавшись отзывов, думала будет чудо. лично мне было комфортно с утюгом - я включала аудиокниги и время проходило незаметно. парогенератор слишком шумный для МОИХ привычек. при большом объёме глажки очень повышает влажность.. к качеству отпаривания никаких нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный парогенератор. Доставили на следующий день. Упаковка была целая, что было важно, т.к. покупался в подарок. Так как подарок, то фото нет. Кому был подарен, остался очень доволен. Пользуется и радуется. Прибор работает как заявлено, нареканий нет. К покупке рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Прям на высоте. Удобная ёмкость, паровой удар, мощный! Короче 10 из пяти
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка шикарная. Очень приятно получать товар, который так бережно упакован. Парогенератором пользуюсь первый раз. Все легко и просто. Инструкция понятная.
Достоинства:
Комментарий:
получил то что хотел. очень удобный, управление понятное. мощность пара впечатляет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший парогенератор, но надо приноровиться легко разобраться в инструкции
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Заменил утюг и отпариватель. Мощный. Хорошо отгораживает любые виды тканей
Достоинства:
Комментарий:
В целом отличная станция, используем уже два месяца. Но в последние дни при отпаривании слишком сильно начинает течь вода
Достоинства:
Комментарий:
Мой любимый парогенератор! Очень хорошо гладит, есть, с чем сравнить. Три режима, на третьем даже не гладила ни разу, хватает и первых двух. Очень классный, берите - не думайте!
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератором пользуюсь 4 месяца. Время на глажку белья затрачиваю меньше, не надо проходить по одному месту несколько раз как это было с утюгом. Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный.Соответствует заявленным параметрам.Парогенератор мощный,гладит и отпаривает вещи чудесно.
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератор понравился, удобнее утюга. Быстрее разглаживает, но нужно приноровиться, чтоб пар на руки не попадал. В целом покупкой довольна. Прост в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер!!! 0чень замечательный парогенератор. Пользуюсь уже почти полгода. Просто как небо и земля пользование утюгом и этим парогенератором. Производительность раза в 3 превышает от обычного утюга. Выброс пара вообще шикарно !!!! Мне очень нравится. Спасибо большое производителю. Доставка тоже замечательно. Вообщем всё просто супер!!! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный внешний вид. Сборка качественная. Составные части парогенератора подогнаны плотно. Фиксирующие рычаги - без люфтов. Руководство подробное и понятное. Достаточно просто включается и регулируется. Процесс сухого глажения и с использованием пара - на высоте. Покупкой довольны.
Купить Парогенератор Garlyn GST-10 Pro - по цене 17990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парогенератор Garlyn GST-10 Pro
Достоинства:
Комментарий:
Пришел довольно быстро, в красивой подарочной упаковке, все очень надежно упаковано от царапин и сколов. Все в идеале. Пользоваться еще буду учиться, какого устройства еще не было у меня. Взяла для небольшой домашней швейной мастерской. Очень порадовало, что видео инструкция по qr коду доступна! Там же можно зарегистрироваться и продлить гарантию еще на год!
Достоинства:
Комментарий:
утюг выбирала по параметрам. Отзыв напишу, когда разные виды тканей поглажу.
Достоинства:
Мощный пар, вертикальный режим
Комментарий:
Отличная вещь, отглаживает что угодно - от штор до пальто
Достоинства:
Комментарий:
все товары этой марки очень достойные!
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился) выбирала долго, пока минусов не нашли. Не капает, разглаживает хорошо. Уже около недели использую ежедневно, после тяжёлого утюга руки говорят спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Даже больше чем я ожидала ! Глажка действительно стала занимать меньше времени ! Упаковано очень хорошо . Я бы даже сказала с любовью ! Спасибо большое!!! Я довольна
Достоинства:
Комментарий:
отличный парогенератор,гладит на ура,в одно прикасание,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано супер! Проверю и оставлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка очень качественная и красивая, с бантом. При доставке упаковано в две коробки, всё пришло в целости и сохранности. Сам утюг небольшой и лёгкий (по сравнению с обычным утюгом).Гладит хорошо, есть 3 режима и непрерывная подача пара. С виду всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже более полугода. Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Упакован очень хорошо. По отзывам и рейтингу решила купить именно эту модель парогенератора. Пришел очень быстро. Упаковано хорошо. Открыла упаковочную коробку… а там так мило перевязанной лентой еще коробка. Как подарок! Ничего не порвано, очень приятно. На коробке штрих код по которому посмотрела инструкцию. Все понятно. Будем теперь наслаждаться процессом глажки.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар,супруге понравился
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератор оправдал ожидания. Даже на минимальной мощности хорошо разглаживает. При подаче пара капель воды нет совсем. Все параметры соответствуют заявленным. Супруга довольна. На глажку вещей уходит в 2 раза меньше времени.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая покупка, теперь не отхожу от гладильной доски, всю жизнь мечтал о парогенераторе
Достоинства:
Быстрый разогрев до 3 мин, паровой удар 500 г/мин
Комментарий:
Использую парогенератор уже несколько недель, впечатления только положительные. Устройство нагревается быстро, пар подаётся мощный и равномерный, отлично справляется даже с плотными тканями, как джинса или лен. Раньше глажка занимала много времени, теперь пара движений. Очень понравилось, что можно гладить вертикально. Это просто находка для платьев и пиджаков. Вода не капает, ничего не подтекает, всё сделано качественно. Выглядит современно, пластик прочный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, работает отлично. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
нормально работает, начитавшись отзывов, думала будет чудо. лично мне было комфортно с утюгом - я включала аудиокниги и время проходило незаметно. парогенератор слишком шумный для МОИХ привычек. при большом объёме глажки очень повышает влажность.. к качеству отпаривания никаких нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный парогенератор. Доставили на следующий день. Упаковка была целая, что было важно, т.к. покупался в подарок. Так как подарок, то фото нет. Кому был подарен, остался очень доволен. Пользуется и радуется. Прибор работает как заявлено, нареканий нет. К покупке рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Прям на высоте. Удобная ёмкость, паровой удар, мощный! Короче 10 из пяти
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка шикарная. Очень приятно получать товар, который так бережно упакован. Парогенератором пользуюсь первый раз. Все легко и просто. Инструкция понятная.
Достоинства:
Комментарий:
получил то что хотел. очень удобный, управление понятное. мощность пара впечатляет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший парогенератор, но надо приноровиться легко разобраться в инструкции
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Заменил утюг и отпариватель. Мощный. Хорошо отгораживает любые виды тканей
Достоинства:
Комментарий:
В целом отличная станция, используем уже два месяца. Но в последние дни при отпаривании слишком сильно начинает течь вода
Достоинства:
Комментарий:
Мой любимый парогенератор! Очень хорошо гладит, есть, с чем сравнить. Три режима, на третьем даже не гладила ни разу, хватает и первых двух. Очень классный, берите - не думайте!
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератором пользуюсь 4 месяца. Время на глажку белья затрачиваю меньше, не надо проходить по одному месту несколько раз как это было с утюгом. Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный.Соответствует заявленным параметрам.Парогенератор мощный,гладит и отпаривает вещи чудесно.
Достоинства:
Комментарий:
Парогенератор понравился, удобнее утюга. Быстрее разглаживает, но нужно приноровиться, чтоб пар на руки не попадал. В целом покупкой довольна. Прост в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер!!! 0чень замечательный парогенератор. Пользуюсь уже почти полгода. Просто как небо и земля пользование утюгом и этим парогенератором. Производительность раза в 3 превышает от обычного утюга. Выброс пара вообще шикарно !!!! Мне очень нравится. Спасибо большое производителю. Доставка тоже замечательно. Вообщем всё просто супер!!! Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Стильный внешний вид. Сборка качественная. Составные части парогенератора подогнаны плотно. Фиксирующие рычаги - без люфтов. Руководство подробное и понятное. Достаточно просто включается и регулируется. Процесс сухого глажения и с использованием пара - на высоте. Покупкой довольны.