Кофемашина Garlyn Gloria G2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695650
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х45х36
Вес, кг.
13.7
Описание товара Кофемашина Garlyn Gloria G2
Погружайтесь в мир кофейного наслаждения с кофемашиной GARLYN Gloria G2. Эта высокотехнологичная модель с итальянской помпой ARS, работающей под давлением 19 Бар, обеспечивает исключительный вкус и плотную пенку Crema, раскрывая насыщенность каждого напитка.Наслаждайтесь разнообразием вкусов и ароматов, экспериментируйте с индивидуальными настройками и создавайте любимые напитки всего одним касанием. 6 автоматических программ, быстрый нагрев и визуальный ассистент для лёгкого и приятного приготовления кофе.
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Погружайтесь в мир кофейного наслаждения с кофемашиной GARLYN Gloria G2. Эта высокотехнологичная модель с итальянской помпой ARS, работающей под давлением 19 Бар, обеспечивает исключительный вкус и плотную пенку Crema, раскрывая насыщенность каждого напитка.Наслаждайтесь разнообразием вкусов и ароматов, экспериментируйте с индивидуальными настройками и создавайте любимые напитки всего одним касанием. 6 автоматических программ, быстрый нагрев и визуальный ассистент для лёгкого и приятного приготовления кофе.
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