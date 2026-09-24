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Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 695640
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Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние, 695640

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Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 255 руб.  7 516 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние
2 255 руб. -70%
7 516 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
765

Описание товара Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние

Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, лейка, шланг, крепление, документация
Спецификация:

  • Комплектация: лейка, шланг для душа
  • Материал: пластик
  • Форма: круглая
  • Стандарт подводки, в дюймах: 1/2
  • Покрытие: хромированное
  • Цвет лейки: белый, хром
  • Количество режимов лейки: 2
  • Ширина лейки, в сантиметрах: 10
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Grohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Цвет
хром
Диаметр ручного душа
10 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
150
Страна производитель
Германия
Описание
Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, лейка, шланг, крепление, документация
Спецификация:
  • Комплектация: лейка, шланг для душа
  • Материал: пластик
  • Форма: круглая
  • Стандарт подводки, в дюймах: 1/2
  • Покрытие: хромированное
  • Цвет лейки: белый, хром
  • Количество режимов лейки: 2
  • Ширина лейки, в сантиметрах: 10
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевой гарнитур Grohe Tempesta 26406001 отличное состояние - купить по цене 2255 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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