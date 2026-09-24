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Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)

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Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)
8 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
VIOLET
Цвет оправы
LAVENDER
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)

Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) Очки бренда Karl Lagerfeld – это воплощение современного стиля, элегантности и уникального видения моды. Очки Karl Lagerfeld выделяются четкими линиями, смелыми формами и изысканными деталями, отражая характерный почерк легендарного дизайнера. Это аксессуары для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать стиль вне времени.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
VIOLET
Цвет оправы
LAVENDER
Страна производитель
Италия
Описание
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) Очки бренда Karl Lagerfeld – это воплощение современного стиля, элегантности и уникального видения моды. Очки Karl Lagerfeld выделяются четкими линиями, смелыми формами и изысканными деталями, отражая характерный почерк легендарного дизайнера. Это аксессуары для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать стиль вне времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - по цене 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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