Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб.
В наличии
Код товара: 694905
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
VIOLET
Цвет оправы
LAVENDER
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) Очки бренда Karl Lagerfeld – это воплощение современного стиля, элегантности и уникального видения моды. Очки Karl Lagerfeld выделяются четкими линиями, смелыми формами и изысканными деталями, отражая характерный почерк легендарного дизайнера. Это аксессуары для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать стиль вне времени.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
унисекс
Размер заушника
145 мм
Размер моста
15 мм
Цвет линз
VIOLET
Цвет оправы
LAVENDER
Страна производитель
Италия
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) Очки бренда Karl Lagerfeld – это воплощение современного стиля, элегантности и уникального видения моды. Очки Karl Lagerfeld выделяются четкими линиями, смелыми формами и изысканными деталями, отражая характерный почерк легендарного дизайнера. Это аксессуары для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и выбрать стиль вне времени.
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662) - по цене 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KLJ6147S Lavender (2K61475615662)