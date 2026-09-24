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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)

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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)
5 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Размер линз
48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)

FILA — легендарный бренд, сочетающий спортивный дух и урбанистический стиль. Очки и оправы бренда воплощают динамику, инновации и безупречное качество, став символом активного образа жизни. Лаконичный дизайн, яркие акценты и функциональность делают FILA узнаваемыми среди тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Солнцезащитные очки и оправы FILA создаются для современных, энергичных людей, стремящихся подчеркнуть свой характер. Легкие, прочные материалы и ультрафиолетовая защита гарантируют надежность, а эргономичные формы обеспечивают идеальную посадку. Каждая модель сочетает практичность с модными трендами, подчеркивая ваш уникальный образ. Производитель очков и оправ FILA — компания DE RIGO, мировой лидер в области оптических решений. Её передовые технологии и строгий контроль качества обеспечивают безупречность каждой детали. Благодаря этому, очки FILA становятся не просто аксессуаром, а надежным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FILA
Тип товара
Солнцезащитные очки детские
Размер заушника
145 мм
Размер моста
23 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Размер линз
48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
FILA — легендарный бренд, сочетающий спортивный дух и урбанистический стиль. Очки и оправы бренда воплощают динамику, инновации и безупречное качество, став символом активного образа жизни. Лаконичный дизайн, яркие акценты и функциональность делают FILA узнаваемыми среди тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Солнцезащитные очки и оправы FILA создаются для современных, энергичных людей, стремящихся подчеркнуть свой характер. Легкие, прочные материалы и ультрафиолетовая защита гарантируют надежность, а эргономичные формы обеспечивают идеальную посадку. Каждая модель сочетает практичность с модными трендами, подчеркивая ваш уникальный образ. Производитель очков и оправ FILA — компания DE RIGO, мировой лидер в области оптических решений. Её передовые технологии и строгий контроль качества обеспечивают безупречность каждой детали. Благодаря этому, очки FILA становятся не просто аксессуаром, а надежным спутником в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Fila SFI731 Blue+ Red (2SFI7314801BT) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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