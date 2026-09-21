Аэрогриль Philips HD9285/93

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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7.2
Мощность
2000
Цвет
черный
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692221
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Аэрогриль Philips — это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции традиционной духовки и фритюрницы, обеспечивая быструю и здоровую готовку. Этот аэрогриль, весом 6,25 кг, имеет мощность 2000 Вт и оснащен надежным нагревательным элементом типа ТЭН. Он предлагает широкие возможности кулинарных экспериментов, благодаря регулировке температуры от 40 °C до 200 °C.
Удобное сенсорное управление позволяет легко устанавливать нужные параметры и таймер, а функция поддержания тепла сохранит блюдо горячим до момента подачи. Эргономичный и стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни.
Объем камеры в 7,2 литра позволяет готовить большие порции для всей семьи. Изготовленный в Китае, аэрогриль Philips сочетает в себе качество и передовые технологии, обеспечивая легкость использования и замечательный кулинарный результат каждый раз. Его универсальность и эффективность делают его незаменимым помощником для всех, кто ценит вкусную и здоровую пищу.
Аэрогриль Philips — это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции традиционной духовки и фритюрницы, обеспечивая быструю и здоровую готовку. Этот аэрогриль, весом 6,25 кг, имеет мощность 2000 Вт и оснащен надежным нагревательным элементом типа ТЭН. Он предлагает широкие возможности кулинарных экспериментов, благодаря регулировке температуры от 40 °C до 200 °C.
Удобное сенсорное управление позволяет легко устанавливать нужные параметры и таймер, а функция поддержания тепла сохранит блюдо горячим до момента подачи. Эргономичный и стильный черный дизайн устройства гармонично впишется в интерьер любой кухни.
Объем камеры в 7,2 литра позволяет готовить большие порции для всей семьи. Изготовленный в Китае, аэрогриль Philips сочетает в себе качество и передовые технологии, обеспечивая легкость использования и замечательный кулинарный результат каждый раз. Его универсальность и эффективность делают его незаменимым помощником для всех, кто ценит вкусную и здоровую пищу.
Аэрогриль Philips HD9285/93 - данный товар вы можете купить по цене 21710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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