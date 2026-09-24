Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN
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Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 830 руб.
В наличии
Код товара: 692059
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
47 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Винный шкаф
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х52
Вес, кг.
30
Описание товара Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN
Встроенный вентилятор равномерно распределяет холод по всему объему камеры, чтобы все бутылки хранились в одинаковых условиях, но также и быстрее охлаждает напитки до необходимой температуры. Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту напитков от попадания на них ультрафиолетового излучения, а компрессор минимизирует вибрации для тихого, спокойного хранения. Деревянная полка – символ традиций хранения: из подвалов старого шато. И смыслов у этого аксессуара несколько: дерево поглощает избытки влаги, снижает вибрации и придает прибору элегантный вид.
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Встроенный вентилятор равномерно распределяет холод по всему объему камеры, чтобы все бутылки хранились в одинаковых условиях, но также и быстрее охлаждает напитки до необходимой температуры. Специальное тонированное стекло обеспечивает защиту напитков от попадания на них ультрафиолетового излучения, а компрессор минимизирует вибрации для тихого, спокойного хранения. Деревянная полка – символ традиций хранения: из подвалов старого шато. И смыслов у этого аксессуара несколько: дерево поглощает избытки влаги, снижает вибрации и придает прибору элегантный вид.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Винный шкаф Korting KFW 501 SL GN - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 47830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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