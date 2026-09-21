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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
41 990 руб.
58 490
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691769
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Описание товара Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black
ОНИКС БУКС Ломоносов 3 — крупноформатный ридер c 10.3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель построена на современной аппаратной платформе и базируется на операционной системе Android 12, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. В составе ПО ридера имеется предустановленный магазин RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Благодаря встроенному аудиоплееру можно прослушивать музыку и аудиокниги, а функция TTS позволяет озвучивать текстовые файлы. Наличие модуля Wi-Fi дает возможность пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. Модель выполнена в тонком легком корпусе, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. В комплекте с ОНИКС БУКС Ломоносов 3 поставляется стильный защитный чехол. Данная модель отлично подойдёт тем пользователям, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами.
ОНИКС БУКС Ломоносов 3 — крупноформатный ридер c 10.3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель построена на современной аппаратной платформе и базируется на операционной системе Android 12, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. В составе ПО ридера имеется предустановленный магазин RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Благодаря встроенному аудиоплееру можно прослушивать музыку и аудиокниги, а функция TTS позволяет озвучивать текстовые файлы. Наличие модуля Wi-Fi дает возможность пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. Модель выполнена в тонком легком корпусе, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. В комплекте с ОНИКС БУКС Ломоносов 3 поставляется стильный защитный чехол. Данная модель отлично подойдёт тем пользователям, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами.
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