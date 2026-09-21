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Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза купить с доставкой в Москве
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Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза

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Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза - фото 1
Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен-щетка
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
  • Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза - фото 1
  • Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691734
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Характеристики

Бренд
babyliss
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительные функции
подача холодного воздуха
Комплектация
фен-щетка, насадки, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза

Фен-щетка производства Babyliss - это удобный и надежный инструмент для создания идеальных причесок. Он оснащен регулировкой уровня нагрева и ионизацией для придания волосам гладкости и блеска. Кроме того, вы можете использовать фен без нагрева для создания различных причесок, не повреждая при этом волосы. Шарнирное крепление шнура делает использование фена удобным в любом положении. Корпус выполнен из легкого и прочного пластика. Этот фен - прекрасный выбор для домашних укладок.

Отзывы о товаре Фен-щетка Babyliss AS90PE Бронза




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
babyliss
Тип товара
Фен-щетка
Дополнительная информация
петля для подвешивания
Количество режимов нагрева
3
Страна производства
Китай
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Количество температурных режимов
3
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
1.8
Развернуть
Дополнительные функции
подача холодного воздуха
Комплектация
фен-щетка, насадки, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен-щетка производства Babyliss - это удобный и надежный инструмент для создания идеальных причесок. Он оснащен регулировкой уровня нагрева и ионизацией для придания волосам гладкости и блеска. Кроме того, вы можете использовать фен без нагрева для создания различных причесок, не повреждая при этом волосы. Шарнирное крепление шнура делает использование фена удобным в любом положении. Корпус выполнен из легкого и прочного пластика. Этот фен - прекрасный выбор для домашних укладок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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