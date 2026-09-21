Измельчитель электрический садовый 2500В RSH2545B 5133002512 Ryobi
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Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Длина провода
30
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Толкатель
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Длина провода
30
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
40
Ширина, см
35
Высота, см
50
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
55х50х38
Вес, кг.
15.31
Описание товара Измельчитель электрический садовый 2500В RSH2545B 5133002512 Ryobi
Электрический садовый измельчитель Ryobi — это мощный бытовой инструмент ножевого типа, предназначенный для быстрой переработки садового мусора: веток, листьев и растительных остатков.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
Толкатель
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Длина провода
30
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
40
Ширина, см
35
Развернуть
Высота, см
50
Страна производитель
Германия
Электрический садовый измельчитель Ryobi — это мощный бытовой инструмент ножевого типа, предназначенный для быстрой переработки садового мусора: веток, листьев и растительных остатков.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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