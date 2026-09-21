Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335
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Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
Ширина, см
40
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х42
Вес, кг.
23.71
Описание товара Измельчитель садовый Ryobi RSH3045U 5133004335
Садовый измельчитель Ryobi RSH3045U 5133004335 разработан для утилизации растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы). Отличается низким уровнем шума. Большая принимающая горловина облегчает загрузку веток. Наличие колес обеспечивает удобство перемещения измельчителя.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
3000
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
450
Объем бака для измельченного материала
55
Ширина, см
40
Высота, см
55
Страна производитель
Китай
Садовый измельчитель Ryobi RSH3045U 5133004335 разработан для утилизации растительных отходов, например, веток, стеблей (кроме травы). Отличается низким уровнем шума. Большая принимающая горловина облегчает загрузку веток. Наличие колес обеспечивает удобство перемещения измельчителя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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