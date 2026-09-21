Умывальник Runo CUATRO 49*39 (00-00001365)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умывальник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умывальник
Высота, см
15
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Длина, м
39.5
Зеркало в комплекте
нет
Зеркало комплекте
нет
Конструкция
настольная
Особенности
литьевой мрамор
Отверстие под смеситель
нет
Подводка воды
нет
Полочка в комплекте
нет
Полочка комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сиденье комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Сливная арматура комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Тумба комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х15
Вес, кг.
10
Описание товара Умывальник Runo CUATRO 49*39 (00-00001365)
Умывальник из литьевого мрамора сочетает в себе мягкие линии и округлые формы, которые отвечают актуальным тенденциям в планировке ванных комнат. Комплектуется системой слив-перелива.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Умывальник
Высота, см
15
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Длина, м
39.5
Зеркало в комплекте
нет
Зеркало комплекте
нет
Конструкция
настольная
Особенности
литьевой мрамор
Отверстие под смеситель
нет
Подводка воды
нет
Развернуть
Полочка в комплекте
нет
Полочка комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сиденье комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Сливная арматура комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Тумба комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
49
Страна производитель
Китай
Умывальник из литьевого мрамора сочетает в себе мягкие линии и округлые формы, которые отвечают актуальным тенденциям в планировке ванных комнат. Комплектуется системой слив-перелива.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Умывальник Runo CUATRO 49*39 (00-00001365) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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