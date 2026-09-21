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Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40" (многоугол.) (00-00001446) купить с доставкой в Москве
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Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40" (многоугол.) (00-00001446)

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Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 1
Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 2
Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 3
Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 4
Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умывальник
  • Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 1
  • Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 2
  • Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 3
  • Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 4
  • Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40&quot; (многоугол.) (00-00001446) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691372
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Высота, см
15
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Длина, м
40
Зеркало в комплекте
нет
Зеркало комплекте
нет
Конструкция
настольная
Особенности
фарфор
Отверстие под смеситель
нет
Подводка воды
нет
Полочка в комплекте
нет
Полочка комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сиденье комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Сливная арматура комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Тумба комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х41х16
Вес, кг.
9.5

Описание товара Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40" (многоугол.) (00-00001446)

Умывальник на столешницу «Poligono» (64х40 см) – идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Шестиугольная геометрически правильная форма раковины разбавлена четким гранями, которые напоминают грани обработанного кристаллов стиле изумрудной огранки, что усиливает идею индивидуальности в дизайне, устанавливается на столешницу, накладным методом. При установке которой, требуются минимальные усилия для монтажа.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40" (многоугол.) (00-00001446)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Умывальник
Высота, см
15
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Длина, м
40
Зеркало в комплекте
нет
Зеркало комплекте
нет
Конструкция
настольная
Особенности
фарфор
Отверстие под смеситель
нет
Подводка воды
нет
Развернуть
Полочка в комплекте
нет
Полочка комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сиденье комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сифон комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Сливная арматура комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Тумба комплекте
нет
Установка раковины
накладная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
64
Страна производитель
Китай
Описание
Умывальник на столешницу «Poligono» (64х40 см) – идеальное решение для стильного интерьера ванной, создан для минималистичных интерьеров и подойдёт для санузлов в стиле лофт, минимализм и хай-тек. Шестиугольная геометрически правильная форма раковины разбавлена четким гранями, которые напоминают грани обработанного кристаллов стиле изумрудной огранки, что усиливает идею индивидуальности в дизайне, устанавливается на столешницу, накладным методом. При установке которой, требуются минимальные усилия для монтажа.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умывальник RUNO мебельный Poligono 64*40" (многоугол.) (00-00001446) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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