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Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН)

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Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
хром
Установка
накладная
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690953
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники, комплект крепленй, упаковка, документация
Цвет
хром
Установка
накладная
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x510
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х55х27
Вес, кг.
10

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН)

Стильные кухонные мойки серии Granula 5151 - воплощение лаконичности простоты, современного дизайна и надёжности из высококачественной премиальной стали марки AISI-304.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (5151, СТАЛЬ САТИН)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники, комплект крепленй, упаковка, документация
Цвет
хром
Установка
накладная
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x510
Страна производитель
Россия
Описание
Стильные кухонные мойки серии Granula 5151 - воплощение лаконичности простоты, современного дизайна и надёжности из высококачественной премиальной стали марки AISI-304.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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