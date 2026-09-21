Кухонная мойка GRANULA (5151, ЗОЛОТО САТИН)
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690952
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х55х27
Вес, кг.
10
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5151, ЗОЛОТО САТИН)
Стильные кухонные мойки серии Granula 5151 - воплощение лаконичности простоты, современного дизайна и надёжности из высококачественной премиальной стали марки AISI-304.
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Стильные кухонные мойки серии Granula 5151 - воплощение лаконичности простоты, современного дизайна и надёжности из высококачественной премиальной стали марки AISI-304.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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