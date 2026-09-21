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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)

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Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 1
Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 2
Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690057
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Длина, м
21.7
Покрытие фасада
ламинированное
Толщина фасада
16
Цвет изделия
белый
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x400x217
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х43х25
Вес, кг.
12.5

Описание товара Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)

навесной шкаф с одной распашной дверкой и двумя встроенными полками.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo универсальный Кредо 40 (00-00001149)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Длина, м
21.7
Покрытие фасада
ламинированное
Толщина фасада
16
Цвет изделия
белый
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
две встроенные полки
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x400x217
Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф с одной распашной дверкой и двумя встроенными полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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