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Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131)

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Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
влагостойкий лдсп
  • Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690050
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
60
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
60х81х13
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
влагостойкий лдсп
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
600x810x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х63х16
Вес, кг.
17

Описание товара Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131)

навесной шкаф runo эрика 60, изготовленный из влагостойкого лдсп и мдф, имеет размеры 60х81х13 см и весит 17 кг.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Эрика 60 (00-00001131)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
60
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
60х81х13
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
влагостойкий лдсп
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
600x810x130
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф runo эрика 60, изготовленный из влагостойкого лдсп и мдф, имеет размеры 60х81х13 см и весит 17 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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