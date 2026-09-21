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Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182)

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Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 1
Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 2
Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет фурнитуры
Хром
  • Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690049
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
21.7
Длина, м
60
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
40x21,7x60
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
Хром
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
одна встроенная полка
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400x217x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х43х25
Вес, кг.
14

Описание товара Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182)

навесной шкаф runo рондо 60х40 с двумя распашными дверками и одной встроенной полкой.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Рондо 60х40 (00000001182)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
21.7
Длина, м
60
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
40x21,7x60
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
Хром
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
одна встроенная полка
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400x217x600
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Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф runo рондо 60х40 с двумя распашными дверками и одной встроенной полкой.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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