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Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) купить с доставкой в Москве
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Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340)

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Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 1
Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 2
Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 3
Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 4
Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
  • Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 3
  • Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 4
  • Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690044
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Длина, м
50
Покрытие фасада
мдф
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х53х25
Вес, кг.
15.5

Описание товара Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340)

Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340)

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Длина, м
50
Покрытие фасада
мдф
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной Runo Барселона 50 (УТ000002340) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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