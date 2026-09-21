Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 316 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689677
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
245x225x730
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х54х26
Вес, кг.
17.7
Описание товара Кухонная мойка GRANULA Kitchen Space (7305, АРКТИК)
Кварцевая мойка для кухни, изготовленная в России из прочного материала. Она имеет прямоугольную форму и врезной монтаж. Мойка поставляется в комплекте с сифоном, дозатором для мыла и ролл-матом из нержавеющей стали. Белый (Арктик) цвет делает модель KS-7305 элегантной и привлекательной для любого интерьера на кухне. Данная мойка - это отличный выбор для тех, кто хочет создать удобный и стильный интерьер на кухне. Благодаря своей прочности и долговечности, модель KS-7305 обеспечивает максимальный комфорт в использовании.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сифон с отводом для бытовой техники, дозатор для жидкого мыла (нерж) и ролл-мат
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
225
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
245x225x730
Страна производитель
Россия
Кварцевая мойка для кухни, изготовленная в России из прочного материала. Она имеет прямоугольную форму и врезной монтаж. Мойка поставляется в комплекте с сифоном, дозатором для мыла и ролл-матом из нержавеющей стали. Белый (Арктик) цвет делает модель KS-7305 элегантной и привлекательной для любого интерьера на кухне. Данная мойка - это отличный выбор для тех, кто хочет создать удобный и стильный интерьер на кухне. Благодаря своей прочности и долговечности, модель KS-7305 обеспечивает максимальный комфорт в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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