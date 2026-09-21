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Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341)

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Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
  • Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689353
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
40
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
65х12х40
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
10

Описание товара Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341)

Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
40
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
65х12х40
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
650х120х400
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo правый Микра 40 (УТ000002341)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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