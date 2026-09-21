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Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321)

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Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689323
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13.4
Длина, м
80
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
13,4x80x81
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
134x800x750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х83х16
Вес, кг.
25

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321)

Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13.4
Длина, м
80
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка пвх
Габаритные размеры), см
13,4x80x81
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
134x800x750
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo Эрика 80 (УТ000003321)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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