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Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127)

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Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689321
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
75
Длина, м
70
Покрытие фасада
влагостойкое зеркало
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Габариты (ВxГxШ), мм
136х700х750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х73х17
Вес, кг.
19

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127)

зеркальный шкаф для ванной runo стокгольм — стильное сочетание классики и модных тенденций. шкафчик имеет две распашные дверцы, одна из которых с зеркальным фасадом, и две внутренние полки. оснащен петлями со встроенным доводчиком.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Стокгольм 70 (00-00001127)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
75
Длина, м
70
Покрытие фасада
влагостойкое зеркало
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Габариты (ВxГxШ), мм
136х700х750
Страна производитель
Китай
Описание
зеркальный шкаф для ванной runo стокгольм — стильное сочетание классики и модных тенденций. шкафчик имеет две распашные дверцы, одна из которых с зеркальным фасадом, и две внутренние полки. оснащен петлями со встроенным доводчиком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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