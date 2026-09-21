Top.Mail.Ru
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 5
Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 5
  • Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689318
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
26.6
Длина, м
65
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
75x26.6x65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
полочка, подсветка, выключатель, розетка
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x266x650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х68х30
Вес, кг.
24

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580)

современный зеркальный шкаф для ванной комнаты с подсветкой и розеткой.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
26.6
Длина, м
65
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
75x26.6x65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
полочка, подсветка, выключатель, розетка
Развернуть
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x266x650
Страна производитель
Китай
Описание
современный зеркальный шкаф для ванной комнаты с подсветкой и розеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф Runo Секрет 65 (00000000580) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...