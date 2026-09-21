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Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257)

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Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
бежевый
  • Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689316
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
14.7
Длина, м
75
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x14,7x75
Цвет изделия
бежевый
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x147x750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х78х18
Вес, кг.
22

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257)

зеркальный шкаф для ванной в стиле прованс с одной дверцей и двумя внутренними полками.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Римини 75 (00-00001257)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
14.7
Длина, м
75
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x14,7x75
Цвет изделия
бежевый
Организация внутреннего пространства (описание)
две внутренние полки
Высота, см
75
Габариты (ВxГxШ), мм
750x147x750
Страна производитель
Китай
Описание
зеркальный шкаф для ванной в стиле прованс с одной дверцей и двумя внутренними полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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