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Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147)

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Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689313
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
15.6
Длина, м
60
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x15,6x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х63х19
Вес, кг.
18.5

Описание товара Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147)

Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
15.6
Длина, м
60
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
75x15,6x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo Парма 60 (00000001147)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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