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Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) купить с доставкой в Москве
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Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324)

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Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 1
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 2
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 3
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 4
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 5
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 6
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 7
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 8
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 9
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 10
Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 11
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Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос циркуляционный
Цвет
красный
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 1
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 2
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 3
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 4
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 5
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 6
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 7
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 8
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 9
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 10
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 11
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 12
  • Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689108
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Характеристики

Бренд
ProfSan
Тип товара
Насос циркуляционный
Высота, см
12.5
Длина, м
13.5
Страна производства
Россия
Цвет
красный
Материал
чугун, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
3.15

Описание товара Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324)

Циркуляционные насосы ProfSan обеспечивают подачу воды (циркуляцию) воды в системах отопления и горячего водоснабжения и так же в системах обогрева полов. Бесундаментный, бессалльниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра в линию с 3 (тремя) скоростями вращения. Имеют малые габариты и вес, работая практически бесшумно с низким потреблением электроэнергии

Отзывы о товаре Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324)




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Характеристики
Бренд
ProfSan
Тип товара
Насос циркуляционный
Высота, см
12.5
Длина, м
13.5
Страна производства
Россия
Цвет
красный
Материал
чугун, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Циркуляционные насосы ProfSan обеспечивают подачу воды (циркуляцию) воды в системах отопления и горячего водоснабжения и так же в системах обогрева полов. Бесундаментный, бессалльниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра в линию с 3 (тремя) скоростями вращения. Имеют малые габариты и вес, работая практически бесшумно с низким потреблением электроэнергии
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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