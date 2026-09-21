Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324)
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Характеристики
Тип товара
Насос циркуляционный
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689108
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос циркуляционный
Высота, см
12.5
Длина, м
13.5
Страна производства
Россия
Цвет
красный
Материал
чугун, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
3.15
Описание товара Насос циркуляционный ProfSan 32/4 (CP-324)
Циркуляционные насосы ProfSan обеспечивают подачу воды (циркуляцию) воды в системах отопления и горячего водоснабжения и так же в системах обогрева полов. Бесундаментный, бессалльниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра в линию с 3 (тремя) скоростями вращения. Имеют малые габариты и вес, работая практически бесшумно с низким потреблением электроэнергии
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Бренд
Тип товара
Насос циркуляционный
Высота, см
12.5
Длина, м
13.5
Страна производства
Россия
Цвет
красный
Материал
чугун, пластик
Страна производитель
Китай
Циркуляционные насосы ProfSan обеспечивают подачу воды (циркуляцию) воды в системах отопления и горячего водоснабжения и так же в системах обогрева полов. Бесундаментный, бессалльниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра в линию с 3 (тремя) скоростями вращения. Имеют малые габариты и вес, работая практически бесшумно с низким потреблением электроэнергии
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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