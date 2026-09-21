Вытяжка Kuppersberg F 600 C
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вытяжка Kuppersberg F 600 C
Пристенная кухонная вытяжка Kuppersberg — сочетание мощности, стиля и современных технологий. Её производительность 600 м? прекрасно справится даже с интенсивной готовкой, эффективно удаляя запахи и пары. Сенсорное управление позволит легко выбрать одну из трёх скоростей, подстраиваясь под ваши нужды. Освещение обеспечит отличную видимость даже в тёмное время суток. Мощная, но при этом тихая: уровень шума всего 47 дБ, поэтому даже на максимальной скорости шум не будет мешать беседам и уюту на вашей кухне. Жировой фильтр защищает внутренние механизмы и упрощает уход за техникой. Вытяжка поддерживает два режима работы — отвод и циркуляцию, что делает её универсальным выбором для любых кухонных задач. Стильный бежевый цвет, сочетание металла и стекла, элегантно впишутся в современный интерьер. Весит 16,5 кг — надёжная и устойчивая. Диаметр воздуховода 150 мм позволяет быстро выводить воздух за пределы кухни. Kuppersberg — когда кухня становится местом вдохновения и уюта.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Отзывы о товаре Вытяжка Kuppersberg F 600 C