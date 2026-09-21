Вытяжка Kuppersberg F 601 BL

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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
192
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
600
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689044
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Стильная наклонная кухонная вытяжка Kuppersberg в элегантном чёрном цвете легко впишется в современный интерьер и подчеркнёт ваше чувство вкуса. Благодаря трём скоростям и производительности 600 м?, она быстро справляется даже с интенсивными ароматами, делая воздух на кухне по-настоящему чистым. Вам доступен как режим отвода, так и циркуляция — удобно для любого типа кухни. Металлический корпус надёжен и долговечен, а комплект из жирового и угольного фильтра надёжно очищает воздух. Сенсорное управление — просто и современно, а встроенное освещение обеспечит комфорт даже в вечерние часы. При этом вытяжка работает очень тихо — всего 42 дБ. Компактный диаметр воздуховода 120 мм позволяет легко интегрировать вытяжку даже в ограниченном пространстве.
Стильная наклонная кухонная вытяжка Kuppersberg в элегантном чёрном цвете легко впишется в современный интерьер и подчеркнёт ваше чувство вкуса. Благодаря трём скоростям и производительности 600 м?, она быстро справляется даже с интенсивными ароматами, делая воздух на кухне по-настоящему чистым. Вам доступен как режим отвода, так и циркуляция — удобно для любого типа кухни. Металлический корпус надёжен и долговечен, а комплект из жирового и угольного фильтра надёжно очищает воздух. Сенсорное управление — просто и современно, а встроенное освещение обеспечит комфорт даже в вечерние часы. При этом вытяжка работает очень тихо — всего 42 дБ. Компактный диаметр воздуховода 120 мм позволяет легко интегрировать вытяжку даже в ограниченном пространстве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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