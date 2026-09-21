Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTRO 70 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg поможет забыть о запахах и испарениях во время готовки. Компактный корпус из металла гармонично впишется в современный интерьер, а стильный серебристый цвет подчеркнёт изящество вашей кухни. Мощный двигатель обеспечивает производительность до 1000 м? — этого хватит даже для просторной кухни и интенсивной готовки. Пять скоростей позволяют точно подстроить работу вытяжки под ваш сценарий — от лёгкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Сенсорное управление делает использование простым и приятным, все функции доступны одним касанием. Жировой фильтр надёжно задерживает частицы жира, сохраняя воздух чистым и свежим. Вытяжка работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, что удобно для разных типов кухонь. Яркое освещение добавит комфорта в вечерние часы. Низкий уровень шума — всего 43 дБ — значит, готовка пройдёт в тишине и уюте. Лёгкая (6,8 кг) и с электрошнуром длиной 70 см, эта модель проста в установке и подключении. Kuppersberg — выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и эффективность.
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