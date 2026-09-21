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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
1600
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688951
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Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg в стильном чёрном цвете станет ярким акцентом вашей кухни и легко впишется в современный интерьер. Металл и стекло придают ей солидность и долговечность. С пятью скоростями эта вытяжка гибко подстраивается под любые задачи — от лёгкой проветривания до интенсивного удаления запахов во время готовки. Мощность 1600 Вт и высокая производительность в 850 м? позволяют быстро очищать воздух даже в больших пространствах. Вытяжка работает в двух режимах: классический отвод или циркуляция, что особенно удобно при отсутствии доступа к вентиляции. Сенсорное управление делает процесс настройки интуитивно понятным, а уровень шума всего 42 дБ сохраняет тишину и уют в доме. Жировой фильтр задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей поверхности — всё для вашего комфорта на кухне.
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg в стильном чёрном цвете станет ярким акцентом вашей кухни и легко впишется в современный интерьер. Металл и стекло придают ей солидность и долговечность. С пятью скоростями эта вытяжка гибко подстраивается под любые задачи — от лёгкой проветривания до интенсивного удаления запахов во время готовки. Мощность 1600 Вт и высокая производительность в 850 м? позволяют быстро очищать воздух даже в больших пространствах. Вытяжка работает в двух режимах: классический отвод или циркуляция, что особенно удобно при отсутствии доступа к вентиляции. Сенсорное управление делает процесс настройки интуитивно понятным, а уровень шума всего 42 дБ сохраняет тишину и уют в доме. Жировой фильтр задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей поверхности — всё для вашего комфорта на кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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