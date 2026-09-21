Top.Mail.Ru
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
1600
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
850
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688951
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность
1600
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
34.1х60х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х33
Вес, кг.
10.2

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg в стильном чёрном цвете станет ярким акцентом вашей кухни и легко впишется в современный интерьер. Металл и стекло придают ей солидность и долговечность. С пятью скоростями эта вытяжка гибко подстраивается под любые задачи — от лёгкой проветривания до интенсивного удаления запахов во время готовки. Мощность 1600 Вт и высокая производительность в 850 м? позволяют быстро очищать воздух даже в больших пространствах. Вытяжка работает в двух режимах: классический отвод или циркуляция, что особенно удобно при отсутствии доступа к вентиляции. Сенсорное управление делает процесс настройки интуитивно понятным, а уровень шума всего 42 дБ сохраняет тишину и уют в доме. Жировой фильтр задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей поверхности — всё для вашего комфорта на кухне.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность
1600
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
850
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
34.1х60х30
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg в стильном чёрном цвете станет ярким акцентом вашей кухни и легко впишется в современный интерьер. Металл и стекло придают ей солидность и долговечность. С пятью скоростями эта вытяжка гибко подстраивается под любые задачи — от лёгкой проветривания до интенсивного удаления запахов во время готовки. Мощность 1600 Вт и высокая производительность в 850 м? позволяют быстро очищать воздух даже в больших пространствах. Вытяжка работает в двух режимах: классический отвод или циркуляция, что особенно удобно при отсутствии доступа к вентиляции. Сенсорное управление делает процесс настройки интуитивно понятным, а уровень шума всего 42 дБ сохраняет тишину и уют в доме. Жировой фильтр задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей поверхности — всё для вашего комфорта на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка Kuppersberg NANCY 60 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...