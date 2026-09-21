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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C купить с доставкой в Москве
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 7
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 7
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688924
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x52x520 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х57х11
Вес, кг.
7

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C

Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C сочетает элегантный дизайн и передовые технологии для комфортного приготовления пищи. Выполненная в бежевом цвете из высококачественной японской стеклокерамики NEG, она идеально вписывается в классические интерьеры, обеспечивая надежность и простоту ухода. Модель оснащена четырьмя конфорками с интеллектуальными функциями, такими как зоны расширения и автоматика закипания, что делает ее незаменимым помощником на современной кухне. Удобное управление Прибор оснащен интуитивным сенсорным слайдером, позволяющим регулировать мощность нагрева легким движением пальца без повторных нажатий. Цифровые дисплеи отображают выбранные настройки для каждой конфорки. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль над процессом приготовления — от деликатного подогрева до интенсивного кипячения. Панель можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение настроек или запуск устройства, что особенно важно для семей с детьми. Функциональные возможности Модель ECS 622 C предлагает набор прогрессивных функций для оптимизации готовки. Технология Stop and Go мгновенно приостанавливает нагрев всех конфорок одним касанием, сохраняя заданные параметры, а при повторном нажатии возобновляет работу. Две конфорки с зоной расширения адаптируются под диаметр посуды (120–230 мм), предотвращая перегрев и экономия электроэнергию. Встроенный таймер автоматически отключает конфорки после заданного времени, исключая подгорание блюд. Безопасность и практичность Панель гарантирует безопасность благодаря системе автоотключения: при отсутствии взаимодействия с управлением датчики снижают мощность нагрева вплоть до полного прекращения работы. Индикаторы остаточного тепла предупреждают о высокой температуре поверхности, пока зоны не остынут. Стеклокерамика NEG устойчива к перепадам температур и механическим воздействиям, а гладкая поверхность упрощает очистку. Функция автоматики закипания регулирует мощность после достижения кипения, поддерживая оптимальный режим тушения или варки. Конфорки и мощность Четыре Hi-Light конфорки обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. Две из них — двухконтурные, что позволяет гибко использовать мощность в зависимости от размера посуды. Стандартные конфорки (1,2 кВт каждая) подходят для ежедневных задач. Общая мощность подключения составляет 6,7 кВт, а компактные габариты (59?52?5,2 см) облегчают встраивание в столешницу.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
бежевый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49.5 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
590x52x520 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 622 C сочетает элегантный дизайн и передовые технологии для комфортного приготовления пищи. Выполненная в бежевом цвете из высококачественной японской стеклокерамики NEG, она идеально вписывается в классические интерьеры, обеспечивая надежность и простоту ухода. Модель оснащена четырьмя конфорками с интеллектуальными функциями, такими как зоны расширения и автоматика закипания, что делает ее незаменимым помощником на современной кухне. Удобное управление Прибор оснащен интуитивным сенсорным слайдером, позволяющим регулировать мощность нагрева легким движением пальца без повторных нажатий. Цифровые дисплеи отображают выбранные настройки для каждой конфорки. Девять уровней мощности обеспечивают точный контроль над процессом приготовления — от деликатного подогрева до интенсивного кипячения. Панель можно заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение настроек или запуск устройства, что особенно важно для семей с детьми. Функциональные возможности Модель ECS 622 C предлагает набор прогрессивных функций для оптимизации готовки. Технология Stop and Go мгновенно приостанавливает нагрев всех конфорок одним касанием, сохраняя заданные параметры, а при повторном нажатии возобновляет работу. Две конфорки с зоной расширения адаптируются под диаметр посуды (120–230 мм), предотвращая перегрев и экономия электроэнергию. Встроенный таймер автоматически отключает конфорки после заданного времени, исключая подгорание блюд. Безопасность и практичность Панель гарантирует безопасность благодаря системе автоотключения: при отсутствии взаимодействия с управлением датчики снижают мощность нагрева вплоть до полного прекращения работы. Индикаторы остаточного тепла предупреждают о высокой температуре поверхности, пока зоны не остынут. Стеклокерамика NEG устойчива к перепадам температур и механическим воздействиям, а гладкая поверхность упрощает очистку. Функция автоматики закипания регулирует мощность после достижения кипения, поддерживая оптимальный режим тушения или варки. Конфорки и мощность Четыре Hi-Light конфорки обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. Две из них — двухконтурные, что позволяет гибко использовать мощность в зависимости от размера посуды. Стандартные конфорки (1,2 кВт каждая) подходят для ежедневных задач. Общая мощность подключения составляет 6,7 кВт, а компактные габариты (59?52?5,2 см) облегчают встраивание в столешницу.


Теги товара: сенсорные
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