Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688916
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
65х59х11
Вес, кг.
11.8
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель оснащена индукционной технологией, которая обеспечивает быстрый нагрев и экономию энергии. Благодаря этому, вы сможете готовить блюда быстрее и с меньшим расходом электроэнергии. Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это сочетание функциональности, удобства и стиля. Она станет незаменимым помощником на вашей кухне и поможет сделать процесс приготовления пищи более комфортным и эффективным.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель оснащена индукционной технологией, которая обеспечивает быстрый нагрев и экономию энергии. Благодаря этому, вы сможете готовить блюда быстрее и с меньшим расходом электроэнергии. Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это сочетание функциональности, удобства и стиля. Она станет незаменимым помощником на вашей кухне и поможет сделать процесс приготовления пищи более комфортным и эффективным.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W