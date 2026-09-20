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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)

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Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 1
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 2
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 3
Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
серый
Основной материал
влагостойкая дсп
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 1
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 2
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 3
  • Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684540
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
33
Ориентация
универсальная
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
153
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.37х0.32
Вес, кг.
25

Описание товара Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)

текстура светлого дерева или необработанного натурального камня. цвет фасада классический – белый глянец, идеально впишутся в любой интерьер ванной комнаты. шкаф в ванную комнату оснащён двумя распашными дверцами, в каждом отделении по одной встроенной полке. каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика.

Отзывы о товаре Пенал Runo железный камень Модена (00-00001422)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
33
Ориентация
универсальная
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
153
Страна производитель
Китай
Описание
текстура светлого дерева или необработанного натурального камня. цвет фасада классический – белый глянец, идеально впишутся в любой интерьер ванной комнаты. шкаф в ванную комнату оснащён двумя распашными дверцами, в каждом отделении по одной встроенной полке. каждая дверца укомплектована двумя петлями, верхняя с доводчиком, нижняя без доводчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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