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Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048)

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Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 1
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 2
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 3
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 4
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 5
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 6
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 7
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 8
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 9
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 10
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 11
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 12
Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 1
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 2
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 3
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 4
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 5
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 6
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 7
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 8
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 9
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 10
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 11
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 12
  • Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684091
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30
Длина, м
30
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
150x30x35
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, фурнитура, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
150
Габариты (ВxГxШ), мм
1500x300x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.38х0.33
Вес, кг.
28

Описание товара Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048)

Шкаф-колонна подвесной с двумя отделениями и распашными дверками. В каждом отделении по одной встроенной полке. Петли со встроенным доводчиком, подвес -2шт. Шкаф универсальный (для смены ориентации товар поворачивается на 180 градусов). Корпус изделий изготовлен из белого ЛДСП, а фасады облицованы белой пленкой ПВХ.

Отзывы о товаре Пенал Runo универсальный белый Манхэттен 35 (00-00001048)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30
Длина, м
30
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
150x30x35
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Развернуть
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, фурнитура, документация, упаковка
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
150
Габариты (ВxГxШ), мм
1500x300x350
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф-колонна подвесной с двумя отделениями и распашными дверками. В каждом отделении по одной встроенной полке. Петли со встроенным доводчиком, подвес -2шт. Шкаф универсальный (для смены ориентации товар поворачивается на 180 градусов). Корпус изделий изготовлен из белого ЛДСП, а фасады облицованы белой пленкой ПВХ.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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