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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) купить с доставкой в Москве
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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)

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Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 1
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 2
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 3
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 4
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 5
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 6
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 7
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 8
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 9
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 10
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 11
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 12
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 13
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 14
Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 1
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 2
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 3
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 4
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 5
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 6
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 7
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 8
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 9
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 10
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 11
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 12
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 13
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 14
  • Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684036
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x32x50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полупенал, фурнитура, полка, ножки хром, ножки пластик, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х53х35
Вес, кг.
22

Описание товара Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)

Тумба в ванную (полупенал) с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверками, за которыми одна встроенная полка. Петли со встроенным доводчиком, ручки врезные

Отзывы о товаре Полупенал Runo Барселона 50 (УТ000002342)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
32
Длина, м
32
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полупенал
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
86.6x32x50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Развернуть
Комплектация
полупенал, фурнитура, полка, ножки хром, ножки пластик, гарантийный талон, инструкция, упаковка
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
86.6
Габариты (ВxГxШ), мм
866x320x500
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба в ванную (полупенал) с одним выдвижным ящиком и двумя распашными дверками, за которыми одна встроенная полка. Петли со встроенным доводчиком, ручки врезные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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