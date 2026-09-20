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Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413) купить с доставкой в Москве
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Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)

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Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 1
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 2
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 3
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 4
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 5
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 6
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 7
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 8
Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало
Основной материал
алюминиевый профиль
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 1
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 2
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 3
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 4
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 5
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 6
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 7
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 8
  • Зеркало MIXLINE &quot;Саванна-Лайт&quot; D500 (550413) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683107
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Комплектация
зеркало, крепеж, инструкция, упаковка
Основной материал
алюминиевый профиль
Зеркало
Да
Высота, см
50
Длина, см
2.4
Габариты (ВxГxШ), мм
500x500x24
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х50х3
Вес, кг.
2.9

Описание товара Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)

круглое зеркало с светодиодной подсветкой по периметру, сенсорный выключатель и диммер.

Отзывы о товаре Зеркало MIXLINE "Саванна-Лайт" D500 (550413)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Комплектация
зеркало, крепеж, инструкция, упаковка
Основной материал
алюминиевый профиль
Зеркало
Да
Высота, см
50
Длина, см
2.4
Габариты (ВxГxШ), мм
500x500x24
Страна производитель
Россия
Описание
круглое зеркало с светодиодной подсветкой по периметру, сенсорный выключатель и диммер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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