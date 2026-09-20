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Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630) купить с доставкой в Москве
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Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630)

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Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 1
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 2
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 3
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 4
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 5
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 6
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 7
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 8
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 9
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 10
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 11
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 12
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 13
Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 1
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 2
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 3
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 4
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 5
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 6
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 7
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 8
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 9
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 10
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 11
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 12
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 13
  • Зеркало MIXLINE &quot;Стив-6&quot; 800*680 (548630) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 295 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683084
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
80х68х3
Вес, кг.
9

Описание товара Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630)

Настенное зеркало для ванной Mixline с подсветкой 80x68 см изготовлено из зеркального полотна толщиной 4 мм. Оснащено сенсорным выключателем и диммером, который при удержании пальца на сенсоре позволяет менять интенсивность освещения. Свет белый 6000К. Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из Abs-пластика, который защищает от влаги и механических повреждений. В качестве элемента подсветки используется светодиодная лента, которая обеспечивает яркое свечение по периметру зеркала. Срок службы диодов - 100 000 часов. Зеркало оснащено многофункциональным модулем (MФМ), который включает в себя часы, термометр, Bluetooth. Функция «Bluetooth» подключается одним касанием, динамики и микрофон расположены на корпусе зеркала. Поле для отображения часов нанесено методом лазерной гравировки. Время регулируется с помощью сенсорной кнопки. Подогрев полотна исключит запотевание зеркальной поверхности. Функция «Антипар» в данном модуле имеет таймер. Отключение нагрева происходит через час после включения. Зеркало влагостойкое и защищено от попадания случайных брызг и капель воды.

Отзывы о товаре Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Описание
Настенное зеркало для ванной Mixline с подсветкой 80x68 см изготовлено из зеркального полотна толщиной 4 мм. Оснащено сенсорным выключателем и диммером, который при удержании пальца на сенсоре позволяет менять интенсивность освещения. Свет белый 6000К. Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из Abs-пластика, который защищает от влаги и механических повреждений. В качестве элемента подсветки используется светодиодная лента, которая обеспечивает яркое свечение по периметру зеркала. Срок службы диодов - 100 000 часов. Зеркало оснащено многофункциональным модулем (MФМ), который включает в себя часы, термометр, Bluetooth. Функция «Bluetooth» подключается одним касанием, динамики и микрофон расположены на корпусе зеркала. Поле для отображения часов нанесено методом лазерной гравировки. Время регулируется с помощью сенсорной кнопки. Подогрев полотна исключит запотевание зеркальной поверхности. Функция «Антипар» в данном модуле имеет таймер. Отключение нагрева происходит через час после включения. Зеркало влагостойкое и защищено от попадания случайных брызг и капель воды.
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Отзывы


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