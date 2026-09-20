Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зеркало MIXLINE "Стив-6" 800*680 (548630)
Настенное зеркало для ванной Mixline с подсветкой 80x68 см изготовлено из зеркального полотна толщиной 4 мм. Оснащено сенсорным выключателем и диммером, который при удержании пальца на сенсоре позволяет менять интенсивность освещения. Свет белый 6000К. Все электрические компоненты размещены внутри корпуса из Abs-пластика, который защищает от влаги и механических повреждений. В качестве элемента подсветки используется светодиодная лента, которая обеспечивает яркое свечение по периметру зеркала. Срок службы диодов - 100 000 часов. Зеркало оснащено многофункциональным модулем (MФМ), который включает в себя часы, термометр, Bluetooth. Функция «Bluetooth» подключается одним касанием, динамики и микрофон расположены на корпусе зеркала. Поле для отображения часов нанесено методом лазерной гравировки. Время регулируется с помощью сенсорной кнопки. Подогрев полотна исключит запотевание зеркальной поверхности. Функция «Антипар» в данном модуле имеет таймер. Отключение нагрева происходит через час после включения. Зеркало влагостойкое и защищено от попадания случайных брызг и капель воды.
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