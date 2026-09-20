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Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) купить с доставкой в Москве
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Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)

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Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2400 (530033) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682203
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Форма ручного душа: круглая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.4х0.2
Вес, кг.
2.98

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)

Душевая система MIXLINE с изысканным хромированным покрытием добавит блеска вашей ванной комнате. Три режима ручного душа позволяют выбрать именно тот поток воды, который подойдет для вашего настроения — от расслабляющего до бодрящего. Специальная функция «Тропический дождь» превращает обычный душ в настоящий спа-ритуал, даря ощущение нежного, обволакивающего ливня. С шлангом длиной 150 см вы сможете наслаждаться максимальной свободой движений. Высота стойки 110 см делает систему компактной, но при этом удобной для ежедневного использования. Весит всего 2,9 кг — прочная, надежная и не утяжеляет интерьер. MIXLINE — стильное решение для вашего комфорта.



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Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2400 (530033)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
Форма ручного душа: круглая
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE с изысканным хромированным покрытием добавит блеска вашей ванной комнате. Три режима ручного душа позволяют выбрать именно тот поток воды, который подойдет для вашего настроения — от расслабляющего до бодрящего. Специальная функция «Тропический дождь» превращает обычный душ в настоящий спа-ритуал, даря ощущение нежного, обволакивающего ливня. С шлангом длиной 150 см вы сможете наслаждаться максимальной свободой движений. Высота стойки 110 см делает систему компактной, но при этом удобной для ежедневного использования. Весит всего 2,9 кг — прочная, надежная и не утяжеляет интерьер. MIXLINE — стильное решение для вашего комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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